Estão abertas as inscrições para a LEC Run, que vai beneficiar o Hospital do Câncer de Londrina

Zé Ramalho traz para Londrina a potência e a poética do Nordeste do Brasil

As inscrições são limitadas e podem ser feitas até o dia 15 de novembro, com custo de R$ 74,90 + taxa de serviço, na plataforma .

Tradicional evento esportivo da cidade, a corrida será no dia 19 de novembro, a partir das 7 horas, com largada e chegada no Estádio do Café. A renda será revertida para o HCL, hospital de referência no tratamento de câncer na região, que realiza mais de 3 mil atendimentos por dia.

Estão abertas as inscrições para a LEC Run, a corrida do Novembro Azul do Hospital do Câncer de Londrina, realizada em parceria com o Londrina Esporte Clube.

Em uma semana em que a reta final da Série B ficou em segundo plano, em razão dos problemas extracampo, o Londrina tenta evitar matematicamente o seu rebaixamento para a Série C no jogo desta sexta-feira (10), contra o Vila Nova.

Em uma semana em que a reta final da Série B ficou em segundo plano, em razão dos problemas extracampo, o Londrina tenta evitar matematicamente o seu rebaixamento para a Série C no jogo desta sexta-feira (10), contra o Vila Nova.





NOVEMBRO AZUL

Publicidade





A campanha Novembro Azul iniciou no Brasil em 2011, com o objetivo de chamar atenção sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Este é o segundo tumor maligno mais incidente entre os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.





O câncer de próstata é predominante em todas as regiões do Brasil, totalizando 72 mil casos novos estimados a cada ano do próximo triênio.

“Com esta corrida, queremos sensibilizar os homens sobre a importância do autocuidado para a prevenção de doenças e uma vida com mais qualidade”, destaca o presidente do HCL, Francisco Ontivero.