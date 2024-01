FEL divulga calendário de provas pedestres e ciclísticas para 2024 em Londrina

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina), divulgou nesta última quarta-feira (03) o calendário de provas pedestres e ciclísticas de 2024. No total, foram aprovados 38 eventos, cobrindo grande parte do calendário esportivo de Londrina. Aos interessados, a programação já está disponível no site da FEL, na aba Calendário Esportivo.





As solicitações foram recebidas até o início de dezembro e analisadas em conjunto pela Fundação, pelo Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) e pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).

As atividades estão previstas para ter início no dia 21 de janeiro, com a prova Track & Field Experience, realizada na Praça Nishinomiya. E a agenda será encerrada no dia 8 de dezembro, com a prova Pedestre Cidade de Londrina, organizada pela Capa Eventos no Aterro do Lago Igapó.





Neste ano, uma das novidades é a tentativa de organizar o retorno da Maratona de Londrina, ausente do calendário há 11 anos. De acordo com o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, a Capa Eventos está tentando organizar a Maratona e, no momento, o evento está passando por estudos, verificação de trajetos e todo o processo a fim de ser viabilizada.

