Forças de segurança de Londrina atuam para coibir invasão ao Alegro Village

As equipes de inteligência da PM (Polícia Militar) trabalhavam neste final de semana para identificar e inibir qualquer movimentação atípica que pudesse indicar uma tentativa de invasão do Residencial Alegro Village, no conjunto Jamile Dequech (zona sul de Londrina). Na sexta-feira (1), as forças de segurança tiveram de intervir quando um ônibus chegou ao local levando pessoas dispostas a invadir o empreendimento. A obra foi iniciada em 2014 com prazo de conclusão para 2017, mas até hoje não foi entregue.





Neste domingo (3), viaturas circulavam pelo bairro e, segundo o comandante do 5 Batalhão da PM, tenente-coronel Marcos Tordoro, os trabalhos de prevenção contavam com o apoio da Guarda Municipal. “Estamos observando a movimentação e trabalhando com as equipes de inteligência para nos antecipar, em conjunto com a GM”, disse. “Estamos agindo por acionamento e patrulhando as imediações do local.”

Publicidade

Publicidade





Vigilantes de uma empresa prestadora de serviço para a Caixa Econômica Federal foram destacados para fazer a segurança do empreendimento durante 24 horas. A Caixa é a instituição representante do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), de onde saíram os recursos para a execução do empreendimento.





Como medida preventiva, a Caixa também conseguiu na Justiça Federal, em junho deste ano, um interdito proibitório com o objetivo de obter provimento jurisdicional adequado para possibilitar a continuidade das obras e a entrega das unidades aos beneficiários cadastrados pela Prefeitura de Londrina. A solicitação à Justiça foi feita após a Caixa receber uma denúncia de que um plano de invasão estaria em curso. A penalidade para quem descumprir a medida judicial é multa diária no valor de R$ 1 mil por invasor. Uma cópia do documento foi afixada na entrada do residencial.





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.