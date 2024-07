Idoso de 76 anos morre em colisão entre carro e caminhão na Zona Norte de Londrina

Um idoso de 76 anos morreu após se envolver em um acidente entre um carro e um caminhão no Jardim Coliseu, na Zona Norte de Londrina, na tarde desta terça-feira (9).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe se deparou com a colisão entre os veículos durante um patrulhamento de rotina pela avenida Lucílio de Held. O acidente envolveu um caminhão Mercedes-Benz e um Chevrolet Ômega.

O Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionados e constataram a morte do homem de 76 anos, que conduzia o Ômega.





O motorista do caminhão, por sua vez, teve ferimentos e foi levado até o HU (Hospital Univeristário). As equipes do Siate relataram que, durante o trajeto até a instituição de saúde, o homem apresentava sinais de consumo de álcool, como fala desconexa e odor etílico.





A embriaguez do condutor do caminhão, porém, não pôde ser constatada pela equipe policial, pois o homem foi levado até o hospital.





Além da Polícia Militar, do Siate e do Samu, estiveram no local um perito, um investigador da Polícia Civil e uma equipe do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.