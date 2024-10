Índice de inadimplentes caiu 23% no mês de setembro em Londrina

No mês de setembro, a quantidade de consumidores que não conseguiram quitar seus débitos em dia e tiveram o nome inscrito no cadastro de inadimplentes caiu 23% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com os indicadores do SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina).





No acumulado, o ano de 2024 apresenta um aumento de 13,8% entre os consumidores inadimplentes, em comparação com o mesmo período de 2023.

Por outro lado, o número de consumidores que conseguiram renegociar ou regularizar as dívidas, saindo do cadastro da inadimplência, cresceu em 19,8% na comparação com setembro do ano passado.





Em relação aos nove meses do ano, a quantidade de consumidores que conseguiram limpar o nome e sair do cadastro de negativados aumentou 19,27% em relação ao mesmo período de 2023.





“A redução no número de consumidores incluídos na base de negativados que deixaram a condição de restrição ao crédito aumentou em 2,4% a base de consumidores londrinenses com capacidade de tomar crédito no mercado varejista de Londrina. Os dados sinalizam a preocupação do consumidor em chegar ao final do ano com capacidade para tomar crédito”, destaca Marcos Rambalducci, consultor econômico da ACIL.