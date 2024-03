Jogos Escolares de Londrina recebem inscrições de mais de 50 escolas e 180 equipes

Na fase municipal dos Jogos Escolares de Londrina 2024, classificatória para a regional dos 70º JEPs (Jogos Escolares do Paraná), as disputas irão ocorrer nas categorias A, para a faixa de 15 a 17 anos, e B, para alunos de 12 a 14 anos.

Neste ano, as atividades dos JELs estão programadas para ocorrer de 15 a 26 de abril, em vários ginásios e espaços da cidade, com jogos de basquete, futsal, handebol, vôlei e vôlei de praia. Participarão escolas da rede pública estadual e privada de ensino.

O número de inscritos no evento anual é o maior em mais de uma década de edições, contando com 53 unidades escolares, 183 equipes e cerca de 2 mil participantes, entre alunos e professores.

O 6° Simpósio de Equideocultura abre a agenda de eventos técnicos da ExpoLondrina 2024. Ele acontece já no primeiro dia, 5 de abril, pela manhã, no recinto Milton Alcover.

O 6° Simpósio de Equideocultura abre a agenda de eventos técnicos da ExpoLondrina 2024. Ele acontece já no primeiro dia, 5 de abril, pela manhã, no recinto Milton Alcover.





Recebem as atividades os ginásios do Moringão, Unopar, Unifil, Colégio Vicente Rijo, Colégio Londrinense, Lar Anália Franco, além do Ginásio do Jardim Bandeirantes e o Aterro do Lago Igapó.





O presidente da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo Oguido, celebrou a adesão expressiva para a edição 2024, mobilizando escolas de todas as regiões da cidade em um grande e tradicional evento.

Publicidade





“Nós, da FEL, ficamos muito felizes e orgulhosos em ver tamanha movimentação para essa competição que é tão importante para os jovens da nossa cidade. A ampliação na participação vem ocorrendo ano após ano, o que nos motiva para que o evento se fortaleça ainda mais nas próximas edições. É um trabalho de presença efetivo que soma esforços dos professores e equipes gestoras das escolas de Londrina, juntamente com o Núcleo Regional de Educação e o Governo do Paraná”, destacou.





Oguido frisou que é uma honra para a Fundação de Esportes poder colaborar para a realização dos Jogos, que mostram um nível alto de disputas e ajuda a revelar talentos. “A competição é muito equilibrada e, como sempre ocorre, aqueles que se sagrarem vencedores da fase municipal certamente irão representar bem a cidade nas etapas posteriores, regional e estadual”, apontou.

Publicidade





A iniciativa é uma organização em conjunto pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina), NRE (Núcleo Regional de Educação de Londrina) e Governo do Paraná, via Secretaria de Estado do Esporte. Os regulamentos e notas oficiais dos Jogos Escolares de Londrina estão disponíveis para acesso no site da Fundação de Esportes.