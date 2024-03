Prefeitura de Londrina promove 'live' com tira-dúvidas sobre concurso público na segunda

“Desde que essa gestão se iniciou, em 2021, nós percebemos que a linguagem presente nos editais é algo muito pesado, e que por vezes as pessoas leem e acabam ficando com mais dúvidas do que respostas. Então, pensamos que seria muito mais fácil se pudesse haver pelo menos uma explicação mais geral, falando sobre algumas coisas em relação às quais as pessoas precisam se atentar primeiramente”.

Conforme a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, as lives foram criadas com o intuito de poder orientar melhor os candidatos sobre cada um dos editais do concurso.

Durante o programa, os interessados poderão enviar perguntas pelo chat. As questões serão reunidas e, caso o conteúdo apresentado não as esclareça, as respostas serão fornecidas durante a etapa final da live.

A ação será transmitida no perfil de Instagram da SMRH ( @ rh.londrina ) e ficará gravada, podendo ser acessada posteriormente por quem não estiver presente no horário marcado.





A atividade terá a participação da comissão organizadora dos concursos, da equipe de provimento e da equipe responsável pela rede social. Também contará com a presença da secretária municipal de Recursos Humanos.

Todas as lives da SMRH são veiculadas pelo perfil da pasta no Instagram, onde permanecem disponíveis para acesso.





MAIOR CONCURSO DO MUNICÍPIO

O atual concurso público da Prefeitura de Londrina tem inscrições abertas até os dias 4 e 11 de abril, dependendo do edital. As avaliações serão aplicadas no dia 28 de abril, mediante provas objetivas, focadas em diferentes áreas do conhecimento.





As inscrições podem ser realizadas de forma on-line através dos sites das instituições responsáveis. Os editais 023/2024 e 024/2024, da Fundatec, têm prazo de inscrição até 4 de abril, às 17h. Já o edital 025/2024, da Fafipa, tem prazo até 11 de abril, às 17h.

Os valores das inscrições, entre os três editais abertos, variam de R$ 33 a R$ 142. Dentre as vagas, é garantida a reserva de 10% para candidatos afro-brasileiros e 5% para PCD (Pessoas com deficiência).





Serão selecionados profissionais de quase 70 especialidades, para cargos desde o ensino fundamental até o superior, com salários de R$ 2.297,04 a R$ 10.332,16. Em termos de amplitude de funções, este é o maior concurso que o Município de Londrina já realizou.





TESTE PARA PROFESSORES





As inscrições para o teste seletivo de professores de Educação Básica e Educação Física estão abertas até o dia 1º de abril, às 17h. A prova será no dia 21 de abril, a partir das 13h50, com duração de três horas, nos locais indicados nos Comprovantes de Inscrição dos candidatos.





Ao todo, são 280 vagas disponíveis. Para professores de Educação Básica, as vagas totalizam 267, com 227 para ampla concorrência, 27 para afro-brasileiros e 13 para PCD. Já para professores de Educação Física são 13 vagas, com 11 para ampla concorrência, 1 para afro-brasileiro e 1 para pessoa com deficiência.





Para ambas as funções, a carga horária é de 30 horas semanais, com salário de R$ 5.493,46. As inscrições são feitas somente via internet, através do Portal do Candidato , com taxa de R$ 83 para os dois cargos.





O teste seletivo visa atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público no Município de Londrina, especialmente suprindo a ausência de docentes por conta de licença.





A publicação do Edital de Homologação do Resultado Final está prevista para o dia 23 de maio.