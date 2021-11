LEC inaugura primeira loja oficial do clube nesta quarta-feira

O Londrina inaugura nesta quarta-feira (17) a sua primeira loja oficial. A Tuba Store abre as portas a partir das 17h e vai funcionar na Avenida Madre Leônia Milito, 1330, na Gleba Palhano, zona sul.



A loja tem 172 metros quadrados de área interna e mais 140 metros externos. Serão oferecidos mais de 230 produtos oficiais e licenciados desde grife masculina, feminina, juvenil, infantil e bebê.

A Tuba Store terá ainda produtos para presentes, decoração e utilidades, além de linha pet e de camisas especiais e comemorativas.





A nova loja oficial do LEC vai contar também com produtos esportivos de grandes marcas nacionais e internacionais.





O Londrina quer fazer do espaço um ponto de encontro da torcida alviceleste, inclusive com transmissões das partidas do clube e local para happy hour.

