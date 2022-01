Londrina deve ter tempo instável nesta quarta-feira

A previsão do tempo para esta quarta-feira (19) em Londrina é, mais uma vez, de instabilidade, segundo o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). A temperatura mínima foi de 21°C nesta manhã, e as máximas devem chegar a 31°C.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com o tempo abafado e as altas temperaturas, podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer momento do dia, de acordo com o IDR.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O acumulado mensal de chuvas em Londrina chegou a 62 mm, após as leves precipitações de terça-feira (18). No entanto, o valor segue bem abaixo da média climatológica para o mês de janeiro, que é de 224 mm.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.