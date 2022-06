Londrina disponibiliza forma mais simples de aderir ao Profis

Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Fazenda, criou uma opção mais facilitada para os contribuintes aderirem ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2022 por meio da internet. Os contribuintes poderão acessar o site da Prefeitura, apenas com a inscrição imobiliária e CPF/CNPJ ou CMC e CNPJ para adesão ao pagamento à vista ou parcelamento de débitos mais recentes (2020 a 2022).

Esta opção facilitada possibilita a negociação de débitos daqueles contribuintes que não tem acesso ao login único (GOV.BR), ou que estejam com os dados cadastrais junto a Prefeitura desatualizados. Desta forma, quando o contribuinte acessar portal da Prefeitura www.londrina.pr.gov.br e clicar no banner “Profis 2022”, levará a uma página, contendo as opções de adesão simplificada ou por meio da plataforma GOV.BR.

Segundo o Secretário Municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, a opção simplificada é devido a demanda de contribuintes que não conseguiram aderir, em virtude de dificuldade com a plataforma GOV.BR. “Diante da dificuldade de alguns contribuintes, a Secretaria de Fazenda em conjunto a Diretoria de Tecnologia de Informação da Secretaria Municipal de Planejamento e Tecnologia desenvolvessem uma ferramenta que possibilita a adesão ao PROFIS de forma simplificada”, afirmou.





O Programa de Regularização Fiscal (Profis) 2022, que foi disponibilizado no dia 23 de maio deste ano, já negociou um valor bruto na ordem de R$ 34.991.008,07. Foram 8.147 adesões, por meio do Profis On-line e via Praça de Atendimento.





Somente no Plantão de Atendimento realizado no último sábado (25), na Praça de Atendimento localizada na Prefeitura, foram negociados R$ 752.473,78 por meio de 238 adesões. A previsão da Secretaria Municipal de Fazenda é arrecadar mais de R$ 40 milhões através do programa este ano.

Além do Profis On-line, aqueles que desejarem serem atendidos presencialmente, devem agendar data e horário na página de Agendamento Eletrônico da Prefeitura. Também é possível agendar por meio do (43) 3372-4424 (WhatsApp), a partir das 9h, em dias de semana, ou pelo e-mail [email protected].





Após o agendamento, o contribuinte é atendido na Praça de Atendimento, localizada no saguão da sede administrativa da Prefeitura, na avenida Duque de Caxias, 635. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Além disso, eventualmente, são feitos os plantões aos sábados, conforme planejamento da Secretaria Municipal de Fazenda.