Londrina: eleitores aproveitam transporte coletivo gratuito no 2° turno

O movimento de passageiros começou pequeno na manhã de domingo (30) no Terminal Central de Londrina, mas quem precisou do ônibus aproveitou, e gostou, da gratuidade do transporte neste segundo turno das eleições. A dona de casa Maria Elisabete Vicente, por exemplo, morava na zona leste da cidade e se mudou para a região norte há cerca de quatro meses. Ela usou o coletivo de graça para ir votar.





"Não mudei meu local de votação, então, estou indo votar perto de onde morava, na região do conjunto Alexandre Urbanas. No primeiro turno não votei, mas nesse estou fazendo questão e o ônibus gratuito facilita, é um incentivo a mais", destacou.

Situação parecida é do servente de pedreiro Paulo José Pereira da Silva. "Moro na zona norte, mas voto na sul. Já estou indo cedo para cumprir meu papel como cidadão e vou ficar para almoçar na casa da minha família", contou. Quem chega no terminal encontra as catracas liberadas.





A gratuidade no transporte foi decretada pelo prefeito Marcelo Belinati (PP), a pedido do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná). O chefe do Executivo municipal afirmou que a medida foi para permitir que os eleitores de baixa renda possam exercer o "direito democrático de votar". O passe livre começou à 0h e vale até 23h59.





Muitas pessoas também utilizaram o benefício para se deslocar em compromissos pessoais. "Voto perto de casa mesmo e farei isso a tarde. Agora cedo vou para a casa da minha mãe almoçar e passar o dia. O dinheiro que não vou gastar no ônibus já é uma economia nesse fim de mês", comentou a auxiliar de serviços gerais Adriana Mariano.