Londrina entrega selo 'Arma não é Brinquedo' a empresários em campanha pela paz

Para incentivar os empresários de Londrina a participarem da campanha pela paz e contra a violência, o Compaz (Conselho Municipal de Cultura de Paz) e a OSC (Organização da Sociedade Civil) Londrina Pazeando vão promover nesta terça-feira (22), às 14h45, a segunda entrega de 2022 do Selo Arma Não é Brinquedo, na Câmara de Vereadores de Londrina.





Nesta ação, 45 empresas vão recebê-lo. Entre elas estarão os representantes do Carrefour de Londrina, do Condor Super Center, Supermercado Canção, Móveis Brasília, armarinhos, papelarias, lojas de roupas e de brinquedos para crianças.





De acordo com o secretário do Compaz e gestor do Londrina Pazeando, Luís Cláudio Galhardi, na primeira entrega do selo, feita em março deste ano, outras 71 empresas receberam o adesivo. Agora, com essa segunda, normalizará a distribuição do reconhecimento aos empresários, o que possibilitará que, em 2023, a entrega volte a ser anual. Isso porque, nos anos de pandemia, não houve solenidade presencial na Câmara Municipal.

“Essa ação é importante, porque houve uma resistência histórica em Londrina e, agora, vemos que existe uma cultura de paz nos pais, que estão mais desinteressados em comprar armas para as crianças. Continuamos com a ideia de que não resolvemos os problemas utilizando armas e que existem outras coisas com as quais as crianças podem brincar”, afirmou Galhardi.





Essa será a 11ª entrega do selo, que tem validade de dois anos. O objetivo da campanha é conscientizar a população para o fato de que uma “brincadeira aparentemente inocente” utilizando armas de brinquedo, pode estimular nas crianças e nos adolescentes impulsos que levam a atitudes agressivas e atos violentos. Assim, a aceitação passiva desses artefatos ajuda na banalização da violência e pode facilitar a ocorrência de acidentes com armas de fogo verdadeiras.

Londrina é considerada pioneira no Brasil por ter uma política pública em relação ao desarmamento infantil e ao controle de venda de armas de brinquedos. A Lei Municipal n° 9.188/2003 trata desse assunto e prevê que, a cada dois anos, os comerciantes interessados passem por uma certificação para renovar a adesão à campanha.

Essa legislação inspirou outros estados a fazerem o mesmo, como São Paulo, Rio de Janeiro e o Distrito Federal. “Temos o exemplo do Carrefour, que é uma multinacional presente em diversos países e aqui em Londrina sempre renova seu compromisso com a cultura de paz e não comercializa armas de brinquedos. Essas ações fazem com que, ano a ano, venha diminuindo a quantidade desses materiais pelas ruas”, contou o secretário do Compaz e gestor do Londrina Pazeando.

Para acompanhar a sessão da Câmara Municipal, a SME (Secretaria Municipal de Educação) levará os bonecos Kiko e Vidinha, do Programa VIDA, que ficarão junto a cerca de 25 alunos da Escola Municipal Maria Carmelita Vilela Magalhães.





Os bonecos representam os trabalhos da Justiça Restaurativa, com os círculos de diálogo nas escolas públicas, em que a intenção é ensinar que existem várias maneiras de se solucionar um conflito sem a utilização de violência (seja ela física, psicológica ou moral). Por isso, os participantes são estimulados a conversarem sobre o que os aborrecem, fatos ou falas que levaram a desentendimento, uma ofensa, briga ou outro tipo de conflito.





Segundo a diretora da Escola Municipal Maria Carmelita Vilela Magalhães, Vânia Marcia Ceciliano Mazer, a unidade escolar busca sempre levar as crianças nessa sessão, por entender a importância da ação prática de todos os assuntos debatidos em sala de aula. “É importante levar as crianças, para que elas comecem a se conscientizar de que uso de arma, mesmo que de brinquedo, remete à agressividade e que é necessário incentivar a cultura da paz e o respeito a todos”, falou Mazer.





Durante a solenidade, os empresários recebem uma placa identificando o estabelecimento participante da campanha e um certificado fornecido pela Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda. Além disso, eles também ganham o arquivo digital da logomarca da campanha, que poderá ser usado para dar publicidade à empresa. Os lojistas que desejarem podem participar e se cadastrar no site da Câmara Municipal de Londrina (clique aqui para se cadastrar).