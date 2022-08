Londrina: Feira Bem-Estar vai oferecer produtos artesanais e terapias alternativas

Para quem gosta da diversidade e da qualidade dos produtos artesanais, uma nova feira muito interessante está chegando em Londrina: a Feira Bem-Estar. O evento será realizado todo primeiro sábado de cada mês em meio à área verde do restaurante Recanto Dá Licença (Zona Sul), no período das 11 às 16 horas. A primeira edição acontece no dia 6 de agosto.

Serão 17 expositores de diversos segmentos como bijuterias, alimentos, roupas, cosméticos, além de serviços ligados a terapias alternativas e meditação.





O objetivo da feira é valorizar a produção de pequenos artesãos locais, oferecendo à população itens que ampliam a qualidade de vida e vão de encontro à importância do consumo consciente, em uma era em que tudo parece tão descartável.





“Neste período pós-pandemia, muitas pessoas tiveram que se reinventar e até procurar algo novo para fazer, na busca de ressignificar sua forma de produção e consumo no mercado atual. Desta forma, gera-se um novo conceito mercadológico em busca de uma economia criativa, onde o mais importante é a relação de cooperação, com todos ganhando e também se divertindo”, contextualizam os organizadores da feira, os instrutores de yoga Isadora Rara e Raoni Puntel.