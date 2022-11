Londrina recebe o maior evento de astronomia do país neste sábado

Ocorre neste sábado (05), a partir das 19 horas, mais uma edição do maior evento de divulgação astronômica do Brasil, o “Na Rua, de Olho Pra Lua!”, organizado pelo GEDAL (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina).





Mais de 10 telescópios estarão montados para observações da Lua, com suas crateras e montanhas fascinantes, de Jupiter, e suas maiores luas, além de Saturno, a Joia do Sistema Solar, com seu magnífico sistema de anéis! Isso mesmo! Os anéis de Saturno!





O evento é totalmente gratuito e ocorrerá na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto de Londrina. Haverá também a apresentação de vídeos e palestras de temas ligados à Astronomia e Astronáutica!

Em caso de mau tempo, o encontro poderá ser cancelado.