Londrina: Receita Federal apreende R$ 4 milhões em produtos nos Correios

Receita Federal apreende R$ 4 milhões em produtos nos Correios de Londrina

A Receita Federal apreendeu 5 mil encomendas no Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios em Londrina-PR, avaliadas em R$4 milhões. A operação CRIMINIS ITER" foi em resposta à migração do contrabando para os Correios, devido à intensificação da fiscalização nas estradas do Paraná. Itens apreendidos incluem celulares, eletrônicos, perfumes e roupas falsificadas. A Receita Federal trabalha com ações de inteligência para monitorar essas mudanças. O combate ao contrabando e sonegação fiscal é essencial para garantir recursos para saúde, educação e segurança. (Com informações da Receita Federal de Londrina)