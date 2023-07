Depois de temporal, Copel recupera energia em 94% dos domicílios do Paraná

Equipes seguem trabalhando nesta sexta-feira (14) para recuperar os estragos causados pelo ciclone extratropical que atingiu o Paraná desde a tarde de quarta-feira (12).





A Copel (Companhia Paranaense de Energia) segue em campo para restabelecer o fornecimento de energia de todos os consumidores Até esta manhã de sexta, 94% dos consumidores que estavam sem energia tiveram o serviço restabelecido. Entretanto, devido à gravidade e ao impacto dos estragos, o fornecimento de energia ainda está interrompido para 43.261 consumidores. As equipes permanecem mobilizadas e o trabalho de reconstrução de parte da rede vai continuar ao longo do dia.

Publicidade

Publicidade





No total, mais de 700 mil consumidores chegaram a ser afetados pelo temporal de grandes proporções que registrou ventos de mais de 90 km/h e provocou diversos danos à rede elétrica, como quebra de postes e queda de árvores sobre as estruturas.





Estão mobilizados mais de 1.700 profissionais para consertar a rede elétrica. O trabalho continuou ao longo da noite de quinta (13) e da madrugada desta sexta, quando foi possível reduzir de 4.627 para 1.404 serviços emergenciais em todo o Paraná. Cada serviço emergencial representa um problema diferente que é precisoidentificar e reparar. Alguns serviços mais complexos, como a substituição de postes, podem exigir algumas horas de trabalho.

Publicidade





Última região a ser atingida pelo temporal, o Leste do Paraná é o mais afetado no momento e impõe as principais dificuldades às equipes, como áreas de mata fechada, locais bloqueados e o acesso difícil para atendimento a comunidades insulares. Ao todo, 31.666 consumidores estão sem energia na região e as equipes precisam atender 1.404 serviços espalhados por mais de 30 municípios. Campina Grande do Sul, Bocaiúva do Sul e São José dos Pinhais são os municípios com a situação mais grave e para onde a Copel está enviando reforço de equipes.





No Litoral, as equipes já atenderam 196 serviços emergenciais para restabelecer o fornecimento de energia. Os municípios mais afetados são Guaratuba, Paranaguá e Guaraqueçaba, no entanto, alguns dos problemas mais complexos se concentram na região rural de Morretes e Antonina. Para reforçar o trabalho de recomposição da rede de energia, equipes das regiões Norte e Noroeste foram enviadas para o Litoral.

Publicidade





Além do Leste, são 5.760 imóveis sem energia e 600 serviços emergenciais no Centro-Sul, 5.258 imóveis sem energia e 462 serviços emergenciais no Oeste e Sudoeste, 158 imóveis sem energia e 59 serviços emergenciais no Noroeste e 419 imóveis sem energia e 265 serviços emergenciais no Norte.





A orientação da Copel é manter distância de locais que tenham postes quebrados e fios caídos. A falta de luz pode ser informada por meio do aplicativo para celulares ou pelo site www.copel.com, e também pelo número de WhatsApp 41 3013-8973. Sem internet, é possível enviar um SMS para o número 28593, com as letras “SL”, de “sem luz”, e o número da unidade consumidora, destacada em amarelo no cabeçalho da conta da Copel. Situações de risco e de falta de energia podem ser comunicadas por meio do 0800 51 00 116.

Publicidade