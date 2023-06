Londrina: Sanepar vistoria 2 mil imóveis na Bacia do ribeirão Cambé

Cerca de 2 mil imóveis da bacia do ribeirão Cambé, em Londrina, vão ser vistoriados pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). O objetivo é verificar o destino dado ao esgoto e orientar os moradores a fazerem a correta ligação do imóvel à rede coletora.





As vistorias serão nos jardins Sabará, Bandeirantes, Universitário, Araxá, Presidente, Vale do Rubi, e partes do Versales 1 e 2 Tóquio. Para a verificação, os técnicos precisam entrar no imóvel. É executado o lançamento de corantes biodegradáveis em ralos e vasos sanitários. O percurso do corante é acompanhado com visualização no ramal ou no poço de visita da rede de esgoto, galeria ou sarjeta.

Publicidade

Publicidade





Esses trabalhos são feitos por dois ou três técnicos devidamente uniformizados, com camiseta azul e logomarca da empresa JPR Ambiental, a serviço da Sanepar. Os trabalhadores usam crachás e estão com carro devidamente identificado. O serviço é feito na presença de responsáveis pelo imóvel. Caso esteja fechado, a equipe notifica a necessidade de agendamento por meio de folheto com um número de WhatsApp para contato (43) 99124-1874. Em caso de dúvidas, contato pelo telefone 0800 200 0115.







Segundo a Sanepar, em situações irregulares, como ausência de caixa de gordura, ligação de água de chuva na rede de esgoto e lançamento de esgoto na galeria pluvial, o usuário recebe notificação e tem o prazo de 60 dias para fazer a regularização. Depois deste período, será feita nova vistoria e, se a irregularidade permanecer, é aplicada multa.





Conforme o gerente geral da Sanepar na Região Nordeste, Gil Gameiro, a destinação correta do esgoto preserva os rios e córregos da cidade. “Agimos para evitar transbordamentos e entupimentos na rede e eliminar lançamentos indevidos de esgoto nas galerias de águas pluviais. O uso correto da rede traz ganhos operacionais, ambientais e de qualidade de vida para todos”, diz.