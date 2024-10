Londrina será palco do espetáculo "3 Palavrinhas" neste domingo

A turma do 3 Palavrinhas - Sarah, Miguel e Davi - desembarca em Londrina no próximo domingo (20) para uma apresentação pra lá de especial do show “Deus é tão bom”. O grupo infantil é um dos de maior sucesso no Brasil e vem para comemoração do Dia das Crianças.





O show coloca em cena personagens que já são queridos dos pequenos por seus vídeos musicais veiculados na Internet.

O 3 Palavrinhas é um dos maiores canais de conteúdo infantil do Brasil, com mais de 10 milhões de inscritos no YouTube, batendo a marca de 11 bilhões de visualizações em conteúdo, sendo 160 milhões mensais na plataforma.





A apresentação teatral conta com um conteúdo lúdico e inspirador dirigido a toda família. A turma já realizou mais de 150 shows desde a criação desse espetáculo, inclusive nos Estados Unidos, com destaque de bilheteria.

A apresentação em Londrina será no teatro Marista, às 16h, e conta com o apoio do Plano de Saúde Hospitalar.