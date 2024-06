Londrina tem exposição de carros antigos em comemoração ao Dia Mundial do Fusca

Londrina vai receber a primeira edição do evento Dia Mundial do Fusca neste domingo (16), das 8h às 17h, no Calçadão, na avenida Paraná. O acesso será pela rua Minas Gerais.





Em homenagem do Dia Mundial do Fusca, o grupo Aircooled 43 e Antigos organizou uma exposição de carros antigos. Para participar, os expositores precisam ter carros com mais de 30 anos, fazer inscrição na entrada e levar 2kg de alimentos.





O organizador do evento, Leandro Guerra, explica que todos os anos no Dia Mundial do Fusca os donos de carros antigos se runiam e iam ou para Maringá ou Curitiba para participar de eventos. Assim, surge a ideia de fazer uma exposição em Londrina.

"A cidade de Londrina é a segunda maior aqui do Paraná, não tinha por que não ter esse evento. Então, nós do Grupo Arcooled 43 resolvemos fazer. Além disso, fizemos para mostrar para o cidadão que é londrinense os carros que nós temos aqui", justifica.





Além da atração principal, que são os carros antigos, a exposição ainda vai contar com uma plataforma 360°, praça de alimentação completa com food trucks, mercado de pulgas e loja de souvenirs. Já para os amantes de música, o evento vai contar com a participação do DJ Mr. Ray tocando canções dos anos 70, 80 e 90.

Para a exposição, a expectativa é de que cerca de 500 expositores participem. Já em público, o organizador espera que cerca de 3 mil pessoas passem pelo local durante o dia e horário do evento.





Pensando no bem estar dos participantes e na organização do evento, algumas regras foram criadas para os expositores. Será proibido acelerar o veículo, exceder o limite de velocidade de 5km/h, fazer borrachão e ligar som automotivo.

Ainda, Leandro afirma que o evento terá uma grande relevância, já que além de trazer a cultura automotiva pra Londrina, ainda vai beneficiar a economia da cidade. "Como vem bastante gente de fora para o evento, ele também fomenta nosso mercado: os hotéis, restaurantes e tudo mais."







Por fim, o organizador faz um convite para a população: "Dia 16 do 6, domingão agora, vai rolar o primeiro encontro de carros antigos em comemoração ao Dia Mundial do Fusca aqui em Londrina, no Calçadão de Londrina. Vocês não podem perder, hein? Venham pra cá!"





