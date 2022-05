Londrina tem máxima de 26°C sem chuva nesta quinta-feira

A quinta-feira (26) segue com um aumento de temperatura e sem chuva em Londrina. Segundo a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), o tempo deve se manter estável assim como foi na quarta-feira (25).

A temperatura mínima, registrada às 8h, foi de 13.3°C. A máxima deve ficar em torno dos 26°C. De acordo com o instituto, a temperatura continuará aumentando ao longo do dia e umidade relativa do ar se mantém em 43% - o recomendado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) é de 60%.

A tendência é que a temperatura se eleve ao longo da semana, com máximas de até 27°C até o fim de semana.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.