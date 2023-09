Londrina terá eleições para definir novos conselheiros tutelares neste domingo

Neste domingo (1°), o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) realiza, das 8h às 17h, a eleição de novos membros que irão compor o Conselho Tutelar.





Ao todo, 42 candidatos estão concorrendo a 25 vagas de conselheiros titulares. Para a votação, as urnas eletrônicas estarão distribuídas em cerca de 70 pontos da cidade, incluindo escolas municipais, colégios, universidades e outros espaços.

Após as eleições, os membros eleitos serão distribuídos entre as cinco sedes do Conselho Tutelar, localizadas nas regiões Norte, Centro, Sul, Oeste e Leste/Rural. Cada sede terá cinco conselheiros à disposição e os candidatos que não forem eleitos serão designados como suplentes.





A posse dos conselheiros eleitos está prevista para 10 de janeiro do próximo ano, com mandato de 2024 a 2028.

Para participar das eleições, os eleitores registrados em Londrina, maiores de 16 anos e com a situação eleitoral regular devem comparecer no local de votação, munidos do título de eleitor e do documento de identidade original com foto ou do aplicativo E-título, disponibilizado pela Justiça Eleitoral.