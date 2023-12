Londrinenses têm até esta quarta-feira para pagar dívidas municipais com descontos

Quem ainda não renegociou suas dívidas municipais com a Prefeitura de Londrina ainda tem tempo de aderir ao Profis (Programa de Regularização Fiscal) 2023, cujo prazo final vai até esta quarta-feira (20).





Esta será a última oportunidade para os contribuintes aproveitarem os descontos oferecidos exclusivamente por meio da iniciativa e ficarem em dia com as obrigações fiscais, evitando sanções administrativas ou judiciais.

A adesão pode ser feita a qualquer momento pela internet, no sistema Profis On-line, ou presencialmente na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, mediante agendamento prévio.





Neste mês de encerramento do Profis 2023, é possível renegociar débitos com pagamento à vista, ou seja, em parcela única, tendo 70% de desconto nos juros e multas. Outra opção é parcelar os valores entre duas e 13 vezes, com direito a 30% de desconto.

