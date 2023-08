Mais de 1.300 pessoas se despedem de Dom Geraldo Majella Agnelo neste domingo

Mais de 1.300 pessoas compareceram à Catedral Metropolitana de Londrina até a tarde deste domingo (27) para se despedir de Dom Geraldo Majella Agnelo, arcebispo emérito de Salvador (BA) e ex-presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), que faleceu neste sábado (26), aos 89 anos.





O velório de Dom Geraldo Majella Agnelo tem registrado orações e homenagens de fiéis, que podem se aproximar do caixão para se despedir.



O funeral, que teve início na manhã do domingo com um cortejo que saiu da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), tem registrado orações e homenagens de fiéis, que podem se aproximar do caixão para se despedir.





As missas estão previstas para acontecer a cada duas horas e seguem até às 10h desta segunda-feira (28). Segundo a Arquidiocese de Londrina, as celebrações religiosas irão acontecer, inclusive, durante a madrugada. Cada missa é celebrada por padres e pela equipe litúrgica de uma região da arquidiocese, que é chamada de decanato.

