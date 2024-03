Manutenção de emergência afeta abastecimento de água em bairros da Zona Norte

Alguns bairros da Zona Norte de Londrina podem ter o abastecimento de água prejudicado nesta terça-feira (19). De acordo com a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), uma manutenção de emergência vai ser feita na estação elevatória Santa Mônica.





As equipes da Companhia já estão no local e deram início aos serviços, que têm previsão de conclusão até o final do dia. A distribuição de água deve ser normalizada, de forma gradativa, na noite desta terça-feira.

Os principais bairros afetados são os jardins José de Oliveira Rocha, Alpes do 1 ao 3, Pampulha, Itapema, Roma, Portal de Itamaracá 2, Pacaembú 1, Itália e Santa Mônica, além do Parque Industrial Almênio Correa, do Conjunto Habitacional Engenheiro Milton Gavetti e dos portais Norte e de Bianca e do Parque Residencial Michael Licha.