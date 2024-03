Montagem dos estandes da ExpoLondrina 2024 começa na segunda-feira

Nesta segunda, dia 18, começa a montagem dos estandes para a 62ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina.





Segundo a organização do evento, o Parque Governador Ney Braga ganha uma nova cara com os estandes que vão abrigar os expositores de todas as regiões do Brasil, que trazem exposições de tecnologia, conhecimento, inovação, equipamentos, gastronomia, entretenimento e varejo.

Para este ano serão cerca de 300 espaços distribuídos pelo parque e recintos.





A ExpoLondrina 2024 acontece entre os dias 5 e 14 de abril.