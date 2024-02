Moradores da Zona Norte protestam contra morte de seis pessoas em suposto confronto

Moradores do Novo Amparo e Felicidade, na zona norte de Londrina, fecharam parcialmente a Rodovia Carlos João Strass na noite de quinta-feira (15). Segurando cartazes com as frases "Parem de matar na favela" e "Chega de confronto forjado", os moradores prometeram mais protestos com pedidos de Justiça neste fim de semana em Londrina.





A manifestação é liderada por parentes dos seis homens mortos em suposto confronto com a Polícia Militar no último dia 7 de fevereiro, na rua da Alegria, no bairro Felicidade.





Após denúncia de "Tribunal do Crime", seis morrem em confronto com a PM em Londrina





Segundo a PM, a situação ocorreu após a corporação receber denúncia de um "Tribunal do Crime" de determinada organização criminosa não informada. As equipes PMs se deslocaram para verificar a situação e, ao chegarem ao endereço, os homens apresentaram resistência, "sendo necessário fazer uso da força necessária e proporcional para conter a iminente e injusta agressão", conforme consta no boletim de ocorrência divulgado pela PM.



Renata de Oliveira, irmã de um dos homens mortos, de 33 anos, contesta a versão policial e diz que ele foi morto enquanto estava dormindo. Ela classifica a ação como "desproporcional" e argumenta que o irmão ainda estaria com o pé quebrado. "Meu irmão não volta mais, mas queremos e acreditamos na Justiça. Ele nem da cama levantava, estava usando muleta e morreu dormindo. A ação foi uma verdadeira covardia."





Durante o protesto de quinta-feira, os moradores gritaram palavras de ordem e pediram urgência no uso de câmeras nas fardas dos PM's do Paraná, ferramenta que ainda não é usada durante rondas e operações policiais militares no Estado. A despeito das recomendações do Ministério Público, a Sesp (Secretaria de Segurança Pública) ainda não institui oficialmente o aparato.







Questionado sobre a investigação da ação policial, o major Élio Boing, comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar, informou que foi instaurado inquérito pela Policial Militar. "O caso está com um oficial encarregado e dentro do prazo de 40 dias será finalizado. Após esse período, o documento será remetido para análise do Ministério Público", respondeu.