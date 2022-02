Moradores reclamam de situação de praça na zona leste de Londrina

Moradores do jardim Pequena Londres, na zona leste de Londrina, estão insatisfeitos com o estado de uma área que seria destinada para uma praça no bairro, que é novo e fica perto do centro de treinamentos do PSTC.

O terreno, na rua Francisco Gonzales Donoso esquina com a rua Izabel Gomes Colli, passou por uma revitalização recente, no entanto, ao invés de deixar o lugar mais agradável a situação piorou, de acordo com os relatos, gerando muita reclamação de quem achava que teria um ponto de lazer perto de casa.



Segundo os vizinhos, os serviços começaram há cerca de quatro meses. “Levo meu cachorro para passear na praça e tem várias pessoas que vão com seus filhos e sentam nas novas cadeiras que colocaram, mas mesmo assim a praça ficou toda feia com essa bagunça e lixo. Do lado da praça tem um terreno, que, se vê, há meses não fazem nada e está aí abandonado”, constatou a publicitária Jenny Torres.







