Duplicação da PR-445 na região de Londrina chega a quase 75% de execução

As obras de duplicação da PR-445 entre Mauá da Serra (Vale do Ivaí) e Lerroville, distrito de Londrina chegaram aos 74,78% de execução e já contam com mais da metade da nova pista liberada. Já foram investidos R$ 110.708.608,32, conforme a medição mais recente, de julho. A administração da obra e fiscalização dos serviços é do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).







No trecho que já foi duplicado, os primeiros 14 quilômetros da rodovia, a partir de Mauá da Serra, estão liberados em ambas as pistas, com tráfego normal e serviços nos espaços adjacentes. A obra tem extensão total de 27,07 km, com pavimentação da pista nova em andamento nos demais quilômetros, onde os veículos permanecem transitando somente na pista existente.

As exceções ficam nas implantações das pontes novas sobre o Rio Apucaraninha e o Rio Santa Cruz, em substituição às estruturas antigas, onde o tráfego está circulando sobre as pontes novas da pista duplicada; na rotatória de acesso para Tamarana, devido à implantação de um novo viaduto no local, em andamento; e no trecho entre o km 21,6 e o km 23, com tráfego desviado para a pista nova devido a uma correção de geometria em execução na pista antiga.





Novos desvios serão implementados nos próximos meses, retirando os veículos da pista antiga para fazer a recuperação do pavimento existente.

A obra prevê também a implantação de retornos em nível, passa-faunas, sistema de drenagem de águas, nova sinalização horizontal e vertical e instalação de dispositivos de segurança viária.





A previsão é de concluir a duplicação é até o final do ano, mas condições climáticas adversas podem prolongar a execução dos serviços. O valor da obra é de R$ 148.032.561,17.





