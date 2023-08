Nova edição do Feirão da Resistência será neste sábado no Canto do Marl em Londrina

A Vila Cultural Canto do Marl recebe, neste sábado (12), o Feirão da Resistência e da Reforma Agrária, das 9h até 17h. Esta será a sexta edição do Feirão neste ano. Participam 22 expositores com itens da economia criativa e solidária e produtores da reforma agrária. A programação conta também com atrações culturais, ao longo de todo o dia. O Marl fica localizado na Avenida Duque de Caxias, 3.241.





O Feirão da Resistência e da Reforma Agrária é resultado de uma articulação entre o Movimento dos Artistas de Rua de Londrina (MARL), MST e Sindicato dos Jornalistas (Sindijor) e Coletivo Feirão. E desde abril de 2023, a organização do evento é feita pelo “Coletivo do Feirão”.

O coordenador da programação artística, formativa e cultural do Feirão da Resistência, Josemar Lucas, comentou o impacto do evento para a cidade. “Trazemos sempre a cena londrinense para a feira, envolvendo os artistas de rua da cidade nesse local de trocas, que é o Marl. O Feirão vem para destacar a produção local, dando espaço para a arte, alimentos e produtos artesanais, em uma área pública no centro da cidade”, contou.





Uma das expositoras deste sábado (12) será a criadora da marca Via Criativa, Vanessa Coutinho, que trabalha com produções artesanais de quadros, placas decorativas, imãs de geladeira e porta copos. Coutinho participou do Feirão pela primeira vez em 2018 e, para ela, o evento é um lugar de luta, de resistência e acolhimento. “Estamos construindo um movimento necessário para a cidade e esperamos que Londrina se envolva mais nessa ideia. Amo estar ali expondo meus produtos, o ambiente é sempre bem aconchegante e é bem importante fortalecer a economia criativa e cultura popular”, enfatizou.

