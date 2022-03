Nova passarela na zona sul de Londrina vai custar R$ 1,3 milhão

Londrina deverá ter nos próximos meses deste ano uma nova passarela. A estrutura será construída sobre a PR-445, perto das ruas Ivan Sérgio Ataíde Vicente e Caracas, na Gleba Palhano, zona sul da cidade. Atualmente, o local e o entorno não contam com infraestrutura como essa e os pedestres precisam se arriscar atravessando entre os carros.



“O perigo de acidente é grande. Tem que passar correndo, pular mureta. No final da tarde são cinco minutos ou até mais para conseguir ir de um lado para o outro”, avaliou o servente de pedreiro João Antônio dos Reis. A diarista Denise Cardoso contou que quase foi atropelada recentemente. “Espero que a hora que estiver pronto, que as pessoas usem. Porque muitas vezes existe a passarela, mas as pessoas insistem em atravessar na rodovia”, constatou.



Segundo o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná), a escolha pelo ponto levou em conta o elevado fluxo de veículos e também de pedestres. “A passarela irá reduzir o risco de acidentes e vai proporcionar maior segurança e mobilidade à população que precisa atravessar a rodovia para realizar suas atividades diárias, bem como para acessar as paradas de ônibus no local”, destacou, por meio de nota.







