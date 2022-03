Novo trecho da rotatória da Rio Branco com Leste-Oeste será interditado nesta quarta em Londrina

Um novo trecho da rotatória da avenida Rio Branco com a avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste) está previsto de ser interditado nesta quarta-feira (23), desta vez, no sentido Sul/Norte. A interdição será feita após o horário de maior tráfego no local, a partir das 9h. O secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, e o diretor de Trânsito da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Major Sérgio Dalbem, estarão no local às 9h30 para atender a imprensa.

Com isso, os motoristas que desejarem seguir para a região norte terão que seguir até o primeiro retorno (na avenida Leste-Oeste), nos mesmos moldes que já ocorre no sentido inverso. Como medida de auxílio a essa mudança, já está em funcionamento um novo entroncamento com semáforo no cruzamento da rua Cabo Verde com a Leste-Oeste.

Essa nova abertura no canteiro central da Leste-Oeste permitirá a conversão no sentido Centro para quem sobe a rua Cabo Verde, que, inclusive passou a ter sentido único de circulação, visando facilitar essa manobra.





Os motoristas que costumam converter à esquerda da avenida Leste-Oeste para a rua João Pessoa também devem utilizar o novo retorno semaforizado e seguir sentido Quintino Bocaiúva pela rua Fortaleza, uma vez que o traçado antigo terá o sentido invertido para dar vazão ao trânsito que utilizava a rotatória. Não há prazo para o término da intervenção. O investimento da Prefeitura de Londrina na construção da trincheira chega a quase R$ 30 milhões.