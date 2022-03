Obra de centro profissionalizante será retomada em Londrina

Quase dez anos após o início das obras, o CEPP (Centro Estadual de Educação Profissional) de Londrina, deverá, finalmente, sair no papel nos próximos meses. A construção da estrutura no conjunto Aquiles Stenghel, na zona norte, começou em 2013, entretanto, a empresa responsável abandonou os serviços no ano seguinte, com apenar 19% da execução. Desde então, o pouco que havia sido feito, foi deteriorando pela ação do tempo e humana.

Em fevereiro, o Governo do Estado finalizou a licitação para contratar uma empreiteira para retomar os trabalhos. A construtora que venceu a concorrência pública é de Cascavel (Oeste) e vai receber cerca de R$ 15,1 milhões. Atualmente, quem passa pela rua Guilhermina Lahman encontra muito mato, despejo irregular de lixo e paredes inacabadas num espaço onde adolescentes deveriam ter capacitação.

Quem vive na região diz que ao longo dos últimos anos vândalos quebraram as paredes que foram colocadas em pé e até materiais furtados.





"Esse terreno está largado. É uma tristeza ver dinheiro público jogado no lixo, já que por menos que fizeram, tiveram que pagar para a empresa.

Além disso esse matagal traz animais peçonhentos para dentro de nossas casas e serve de esconderijo para bandido", relatou a dona Mercedes Moreira.

