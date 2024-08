Obras da Sanepar interrompem abastecimento de água em Londrina e Cambé nesta segunda-feira

Uma intercorrência na obra executada neste domingo (25) no Sistema de Abastecimento de Água Integrado Londrina-Cambé irá afetar a distribuição de água em residências que são atendidas pela unidade de reservação, o que inclui bairros das regiões Oeste de Londrina, e Leste e Centro de Cambé nesta segunda-feira (26).





Os trabalhos de manutenção no sistema de abastecimento foram concluídos por voltas das 6h desta segunda-feira (26), mas os reservatórios estão em níveis mínimos. A previsão é a de normalização do abastecimento ao longo da tarde e à noite. A orientação é para que os moradores priorize o uso da água para alimentação e higiene pessoal até a normalização.

Os principais bairros afetados em Londrina são: Jardim Imagawa, Hirata, Jardim Maria Luiza, Nova Olinda, Barcelona, Santo André, Ana Terra, Santa Madalena, San Martin, Noroeste, Nova Londrina, Maria do Carmo, Santiago, Atlântico, Savana, São Tomás, das Américas, Império do Sol, Coliseu, dos Andes, Costa do Sol, Holanda, Leonor, Rosicler, Maria Lucia, Leste Oeste e São Francisco de Assis, o Moradias Cabo Frio, os residenciais Severo de Rudin Canziani, Residencial Anselmo Vedoato, Itamaraty, Santa Rita do 1 ao 7, os conjuntos habitacionais Marajoara, Santiago 1 e 2, Garça Real e Morumbí, a Vila Flora, os portais do Império e dos Ramos, além dos parques industriais Cacique e Nishi 1,





Em Cambé serão afetados os bairros: jardins Maria Flora, Terra Nova, Cidade Alta, Campo Limpo, Ana Eliza, Elizabeth, União, Ecoville, do Lago, Itália, Planalto Verde e Espanha, as vilas Salomé e Santana, os residenciais Professor Otto B. da Costa, Aurora, Abussafe, Terumã, Vista Alegre, Ouro Verde, das Torres, das Américas, Campos do Conde e Recanto Lago Azul, parques Lyra e Maracanã, Recanto Sumaré e as chácaras Santa Maria e Manella, além das vilas Operária e Atalaia, Residencial das Laranjeiras, Conjunto Habitacional Ulisses Guimarães e dos jardins Paraná, Terra Vermelha, Europa 1 e 2, Vô Zezinho, Bourbon e Portal do Lago.





Podem ficar sem água, principalmente, os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou, ainda, pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.