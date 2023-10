Oficina em Londrina ensina mulheres a precificar e vender produtos de panificação

Na quarta-feira (11), a partir das 14h, o COM (Centro de Oficinas para Mulheres) sedia mais um workshop de produtos de panificação, com o tema “Como precificar e vender nas redes sociais”.





Gratuita, a oficina é aberta para mulheres de Londrina com idade igual ou acima de 18 anos. Como as vagas são limitadas, as inscrições devem ser feitas com antecedência, pelo telefone (43) 9 9945-0056.



Publicidade

Publicidade





A aula será conduzida pela professora Carolina Carmona Dias, formada em Gastronomia e mestre em História da Alimentação.





O workshop faz parte do Programa de Capacitação e Qualificação na Área de Alimentos, iniciativa da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), em conjunto com Siemerc Londrina e Instiemerc Londrina.

Publicidade





Para a oficina desta quarta-feira (11), são ofertadas 30 vagas. São convidadas a participar, também, as alunas que fizeram os cursos anteriores de panificação, realizados no COM em duas ocasiões, no mês de setembro.





A gerente do Centro de Oficinas para as Mulheres da SMPM, Carina Souza, destacou que essas atividades têm recebido bastante procura.

Publicidade