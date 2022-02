Oficinas da Secretaria da Mulher voltam a funcionar presencialmente em Londrina

O COM (Centro de Oficinas para Mulheres), na zona sul de Londrina, volta a promover oficinas no formato presencial, com a expectativa de que os atendimentos tenham um maior alcance neste ano, segundo a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), Lisnéia Rampazzo.



“Estamos fechando parcerias com instituições de ensino e retomando as atividades presenciais, com todas as medidas de segurança. A ideia é sempre ampliar o número de mulheres atendidas, assim como as ações e projetos”, diz.



Em 2021, a secretaria realizou 3.147 atendimentos diretos para 1.210 mulheres, na área de empreendedorismo, campanhas e ações voltadas ao desenvolvimento de habilidades e potencialidades, e em saúde e bem-estar. As mulheres atendidas, em sua maioria, residem nas regiões norte e leste de Londrina, e têm entre 40 e 49 anos.







Entre as parcerias, está o projeto Acolher, que promove atendimento psicológico para mulheres enlutadas pela Covid-19. O público-alvo são mulheres acima de 18 anos que perderam familiares para o coronavírus. A iniciativa é da unidade da Pitágoras em Londrina, por meio do curso de Psicologia da universidade.







O projeto surgiu no segundo semestre de 2021, a pedido da SMPM, e envolveu 28 mulheres. As participantes têm encontros semanais e em grupo, com uma psicóloga e alunos que são orientados por um docente responsável.



“O objetivo é que as pessoas possam expressar seus sentimentos para trabalharmos isso dentro dos aspectos da psicologia. O projeto prevê os atendimentos em grupo porque isso possibilita receber mais mulheres de uma só vez, mas também há orientação individual para alguns casos”, comenta a coordenadora do curso de Psicologia da Pitágoras, Giuliana Carmo Temple.







Ela afirma que o projeto terá continuidade neste ano e que os atendimentos estão previstos para começarem na segunda semana de março. Para participar, as mulheres devem fazer um cadastro junto à secretaria da Mulher e ter acima de 18 anos.







