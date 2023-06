Ônibus movido 100% a biometano será testado em quatro linhas do transporte coletivo de Londrina

Pelo próximo mês os passageiros de algumas linhas do transporte coletivo vão contar com um ônibus diferente dos demais. É um veículo movido 100% a biometano, oriundo do biogás e mais sustentável, soltando menos gases de efeito estufa e que fazem mal para o ser humano. Londrina foi escolhida para ser a primeira cidade do Brasil a receber o teste deste ônibus, numa parceria com a Compagas (Companhia Paranaense de Gás), que vai bancar o gás em um posto que fica na avenida Rio Branco, e a Scania, que é a fabricante.





“A autonomia vai variar de acordo com a operação, mas tem ficado em torno de 300 quilômetros, que é suficiente para a jornada de um ônibus urbano. É um ônibus que tem uma economia no custo de operação em torno de 20% (em relação ao movido a diesel), dependendo do preço do metro cúbico do litro, carga e consumo. Tem se mostrado viável”, destacou Paulo Genezini, gerente de Sustentabilidade da Scania. São oito cilindros.

Publicidade

Publicidade





Na primeira semana de utilização, o coletivo atenderá os usuários da linha 501 – Terminal Vivi Xavier; na segunda a 314 – Olímpico; na terceira a linha 803 – Terminal Vivi Xavier – Shopping Catuaí; e na última o itinerário da 904 – Terminal Vivi - UEL - Terminal Acapulco. “Faremos a medição em relação à eficiência, economicidade e, principalmente, a questão da inovação”, afirmou Marcelo Cortez, presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). O teste deve começar no dia 12 de junho.





A ideia é de que nas próximas trocas da frota do sistema de transporte pelas empresas este tipo de veículo seja incorporado, dependendo da avaliação final do teste. “Não é uma solução mágica que de uma hora para outra você troca toda uma frota, porque tudo isso é muito caro. Então, feito o teste, nós vamos sentar, ver o resultado e aí fazer um planejamento casado com outras ações”, ponderou o prefeito Marcelo Belinati.







CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: