Operação Aifu aplica três autuações a estabelecimentos da rua Paranaguá

Na noite deste domingo (27), mais uma Operação Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) foi efetuada em Londrina. A partir das 20h, equipes da PM (Polícia Militar), da Secretaria da Fazenda e da Secretaria do Meio Ambiente fiscalizaram estabelecimentos comerciais na avenida Paranaguá, na região central de Londrina.





Segundo informações da PM, quatro locais foram fiscalizados. Além disso, as equipes aplicaram três autuações.

A PM informou que a ação teve caráter preventivo em relação ao próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo, que acontece nesta segunda-feira (28), a partir das 13h.





Na última semana, as comemorações do resultado positivo conquistado pela Seleção Brasileira em sua primeira partida do torneio foram marcadas por embates entre os torcedores e agentes da PM e da GM (Guarda Municipal).

Relembre o caso: PM e GM usam balas de borracha para esvaziar rua Paranaguá após vitória do Brasil





Funcionários relatam truculência da PM dentro de estabelecimentos da rua Paranaguá





Por volta das 22h da quinta-feira (24), policiais e guardas municipais chegaram ao local e atiraram balas de borracha e spray de pimenta contra os torcedores. A confusão foi registrada por câmeras de segurança por clientes dos estabelecimentos, que utilizaram seus celulares.





Os registros audiovisuais mostram, ainda, que garrafas foram atiradas contra os agentes da PM e da GM, o que deixou um guarda ferido e duas viaturas danificadas.