Organização de Londrina comandava esquema bilionário no PR, SP e CE

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil, deflagrou na manhã desta terça-feira (9) a operação “Modo Avião”, cujo objetivo é desmantelar uma organização criminosa instalada em Londrina, voltada à prática do crime de lavagem de dinheiro e importação irregular de produtos eletrônicos.

Foram cumpridos 56 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva nos estados do Paraná, São Paulo e Ceará. Uma pessoa, investigada como um dos coordenadores do esquema, foi presa em uma residência de luxo na região da Gleba Palhano, zona sul de Londrina. O outro suspeito está foragido.





Lojas de produtos eletrônicos, especializadas em aparelhos celulares, foram alvo da operação que envolveu 240 policiais federais e 60 servidores da Receita Federal Em Londrina, 13 lojas do Camélodromo, na região central, e uma grande loja na zona leste da cidade, tiveram todos os produtos apreendidos no início desta manhã, em um volume de mercadorias que mobilizou dois caminhões da Polícia Federal.





O delegado de Polícia Federal, Vinícius Faria Zangirolani, responsável pela operação, explicou que os dois mandados de prisão são contra os suspeitos de coordenar todo esquema, desde o fornecimento dos celulares que eram importados ilegalmente do Paraguai, até a lavagem de dinheiro, cooptando contadores que abriam empresas de fachadas na cidade de São Paulo.





“Essas empresas eram utilizadas para movimentar os valores dos crimes de importação ilegal e de lavagem. A movimentação de todos os envolvidos foi de R$ 1 bilhão e 800 milhões, entre 2019 e 2021. Até o momento, já temos em torno de 15 pessoas identificadas no esquema”, afirma.

