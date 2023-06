Padroeiro de Londrina é celebrado com missas e festa na Catedral

A temperatura em torno dos 10º graus não atrapalhou os fiéis que acordaram cedo para celebrar o dia do padroeiro de Londrina, o Sagrado Coração de Jesus, nesta sexta-feira (16). A costureira Doris Batista foi da zona norte até o centro para participar da primeira missa na Catedral Metropolitana. “É uma dádiva a cidade ter o Coração de Jesus como padroeiro. Temos que rezar muito pedindo proteção para nossa população, governantes e município”, destacou.







Ao longo do feriado municipal serão celebradas outras três missas, às 10h30, com o arcebispo, dom Geremias Steinmetz, e participação de todos os padres da arquidiocese; às 15h, com dom Marcos José dos Santos, bispo da diocese de Cornélio Procópio (Região Metropolitana de Londrina); e às 18h com o cura da Catedral, padre Rafael Solano, e o vigário, padre Juniar Padilha, seguida de procissão.

A missa das 8h foi presidida por dom Orlando Brandes, atual arcebispo de Aparecida (SP) e que já liderou a Igreja em Londrina entre 2006 e 2016. “Tenho muita gratidão por ter trabalhado aqui dez anos e impulsionado os Grupos Bíblicos de Reflexão, as Santas Missões Populares e numa arquidiocese muito original, porque aqui se partilha o dinheiro da Igreja. Inclusive, é uma das que mais ajudam a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) nas atividades que chegam aos pobres. Londrina brilha pelo dom da partilha”, enalteceu.





No final de maio, dom Orlando, hoje com 77 anos, recebeu o pedido do Papa Francisco para seguir à frente da arquidiocese de Aparecida até os 80 anos. Pelo Código de Direito Canônico, os bispos deixam a função aos 75 anos. “É a saúde que vai comandar. O importante é obedecer a Igreja e fazer o que posso. Em Aparecida temos a oportunidade de evangelizar o Brasil inteiro. É uma graça estar lá. Além disso, muitas pessoas de Londrina vão para Aparecida”, agradeceu.







