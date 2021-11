Perícia analisa ônibus incendiados da Grande Londrina

O Instituto de Criminalística de Londrina está realizando a perícia nos 56 ônibus incendiados na garagem da TCGL (Transportes Coletivo Grande Londrina) no final da tarde da última segunda-feira (15).

O chefe do órgão, Luciano Bucharles, informou à FOLHA que o trabalho é realizado desde o dia do incêndio.

Porém, disse que não iria detalhar as metodologias do levantamento e só se manifestaria após a conclusão da análise, ainda sem data definida.







Quando for finalizada, será encaminhada ao delegado Jayme José de Souza Filho, do 5º Distrito Policial, responsável pelo caso. Ele já começou a coletar depoimentos de funcionários que estavam trabalhando no pátio e teriam presenciado o começo das chamas.





Durante entrevista coletiva, relatou ainda ser muito cedo para apontar se o incêndio teria sido criminoso ou não. A expectativa é terminar a investigação em até um mês, mas a Polícia Civil pode pedir mais prazo.



Procurada, a TCGL disse que também não vai se pronunciar sobre o assunto.







