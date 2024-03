Podcast sobre autismo estreia em rádio web de Londrina; confira já

O podcast AutiEstar é a grande novidade da programação 2024 da Alma Londrina Rádio Web - projeto patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PROMIC) da Prefeitura de Londrina, sob a coordenação do jornalista Daniel Thomas. Apresentado pelo autista e intérprete de libras Everton Soares, o programa semanal entrevista convidados (as) que discutem os mais diversos aspectos relacionados ao transtorno do espectro autista (TEA).





O primeiro episódio já está disponível no site www.almalondrina.com.br e traz entrevistas com Marlei Budny dos Santos Souza, professora e mãe de autista, sobre “Dupla Excepcionalidade" e com Rúbia Budny dos Santos, professora que trata de “Capacitismo” e Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O podcast - O AutieStar tem a finalidade de apresentar informações sobre cidadania, diagnóstico, inclusão, discriminação e tudo mais que tenha conexão com o autismo. Todas as semanas o podcast exibirá entrevistas com pessoas da Comunidade Autista, como mães e cuidadores, para contarem suas experiências, além de profissionais especializados, que trarão toda a sua expertise, abordando como é possível melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo.





A produção do AutiEstar é feita 100% no modelo Do It Yourself (Faça Você Mesmo). Soares utiliza os próprios dispositivos (celular, microfone e notebook) e o seu quarto como cenário, grava tudo em vídeo, edita o conteúdo e disponibiliza para a Alma Londrina Rádio Web publicar em seu site. Em breve, o objetivo é trabalhar ainda mais em conjunto para evoluir o formato proposto e transformar, aos poucos, o podcast em uma referência de informação de qualidade sobre o autismo não só em Londrina, mas também para o restante do Paraná e do Brasil.

Publicidade





O apresentador





Com muita vontade de levar informação de qualidade sobre o autismo para a comunidade, o intérprete de libras Everton Soares, de 34 anos e natural de Araucária (PR), foi diagnosticado com o nível de suporte 3 no TEA quando era convidado para falar da Comunidade Surda em veículos de comunicação. E, a partir do diagnóstico e de sua representatividade como presidente de um Instituto de Autismo, veio a ideia de produzir um programa ao vivo sobre o tema por meio de um convite da Rádio Atual Litoral do Paraná, em Matinhos (PR), que em 2023 identificou o talento e o potencial de Everton como comunicador.





Além da experiência em rádio, Everton criou a WebTV AutiEstar (https://www.youtube.com/@webtvautiestar), o seu próprio canal online para apresentar em vídeo conteúdos sobre o autismo. Os episódios do podcast AutiEstar também estarão disponíveis neste canal, assim como nas principais plataformas de streaming de áudio da internet (Spotify, Apple Music, Deezer, etc).