Polícia procura assaltantes que roubaram R$ 208 mil em cabos de cobre na Zona Norte de Londrina

A Polícia Civil está tentando identificar os três assaltantes que levaram cabos de cobre de uma construtora na zona norte de Londrina e deixaram um prejuízo de R$ 208 mil.

O roubo foi na noite da última segunda-feira (22) no conjunto Semíramis, onde a Village Construções está erguendo 900 apartamentos populares em contratos assinados com a Cohab (Companhia de Habitação de Londrina).

De acordo com o engenheiro responsável pela obra, Fausto Queiroz, dois ladrões armados renderam o segurança no almoxarifado, que fica ao lado dos empreendimentos que estão sendo construídos. Na sequência, o terceiro bandido chegou com um caminhão para armazenar os materiais roubados.





"Eles obrigaram o vigilante a carregar o cobre, depois o amarraram. Só conseguiu se libertar porque os moradores ouviram os gritos", afirmou.





O trio fugiu e não foi localizado pela Polícia Militar. "Disseram pro segurança que o assalto tinha sido encomendado. O estranho é que sabiam exatamente o local onde o produto estava. São várias portas no almoxarifado e eles vieram direto na dos cabos", explicou Queiroz. O cobre estava enrolado em 10 carretéis que pesam entre 150 e 200 quilos cada.



