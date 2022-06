Por falta de fiscais, cai número de multas por fogos de artifício com barulho em Londrina

Desde que o decreto municipal que proíbe fogos de artifício barulhentos em Londrina virou realidade, em novembro de 2018, a quantidade de multas só vem caindo. Quem é flagrado descumprindo a norma é multado em R$ 500, valor que pode dobrar em caso de reincidência.



Dados obtidos pelo Grupo FOLHA via Lei de Acesso à Informação com a Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) retratam uma queda de 86% nas infrações em quatro anos. Em 2019, os fiscais aplicaram 23 multas, 4 em 2020, 2 em 2021 e 3 neste ano.



As autuações concentram-se em dezembro e janeiro, meses das festas como o Natal e o Réveillon. Na época do decreto, o prefeito Marcelo Belinati (PP) justificou que a medida tinha o objetivo de "preservar as pessoas hospitalizadas, idosos, crianças pequenas, aqueles diagnosticados com o espectro autista e os animais".







Porém, o cumprimento da determinação esbarra em outro problema antigo da Sema: a falta de fiscais. Em resposta encaminhada à reportagem, a gerente de Fiscalização Ambiental do órgão, Esther Romero Jandre, disse que as multas só podem ser aplicadas "se houver a constatação pelo agente de fiscalização".







A regra consta no Código de Posturas do Município, que cita em seu artigo 387 que "a confirmação da infração será precedida de verificação do fiscal, não bastando a mera comunicação de terceiros".



Continue lendo na Folha de Londrina.