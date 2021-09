Prefeitura abre licitação para implantar pedalinho e outras atrações no Igapó e no Cabrinha

Se depender da vontade da Prefeitura de Londrina, os lagos Igapó dois e Cabrinha, nas regiões sul e norte, respectivamente, deverão contar com pedalinho, caiaques e stand up paddle (esporte em que é necessário ficar em pé em cima de uma prancha e utiliza um remo) até o final do ano. O município lançou na terça-feira (28), por meio da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), a licitação para concessão da exploração dos espaços à iniciativa privada.



Os envelopes das empresas interessadas devem ser entregues na companhia até o dia 13 de outubro. O valor mínimo é de R$ 712 mil, para um contrato de dez anos. A concessão foi dividida em dois lotes. O projeto foi idealizado pelo Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), que se inspirou em outras cidades, como Gramado, no Rio Grande do Sul. Segundo o presidente do instituto, Bruno Ubiratan, a ideia é resgatar a “autoestima” do londrinense e movimentar a economia local.

“O londrinense vai aproveitar muito. Em cidades onde já existe esse projeto percebemos a autoestima dos moradores e uma das nossas principais metas é resgatar a autoestima do londrinense para amar a própria cidade. Vai atrair pessoas de fora para Londrina para aproveitar os lagos. Vão frequentar nossos restaurantes, bares e hotéis. Londrina é selo A no Mapa do Turismo Brasileiro”, destacou.





O edital prevê que a concessionária vencedora do certame terá que apresentar os projetos topográfico, estrutural, hidrossanitário e elétrico no prazo de 15 dias partir da assinatura do termo de concessão, para aprovação da CMTU. Depois dos documentos serem avalizados pela companhia, a empresa terá que executar as obras em até um mês para colocar tudo em funcionamento na sequência.



