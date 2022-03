Prefeitura de Londrina ainda vai atrás de dinheiro e não estipula prazo para câmeras para GM

O secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, divulgou nesta quinta-feira (3) como deve ser o planejamento da Prefeitura de Londrina para implantação das câmeras portáteis nos guardas municipais. A medida foi antecipada com exclusividade pela FOLHA, que mostrou a resposta positiva do prefeito Marcelo Belinati (PP) em adotar o sistema depois que o Ministério Público emitiu uma recomendação administrativa, no final do ano passado.

Na entrevista coletiva na sede do MP e acompanhado dos promotores Renato de Lima Castro e Susana de Lacerda, que fizeram o pedido, Ramos disse que a intenção inicial é adquirir 24 câmeras. Porém, não estipulou uma data para a compra. "Elas custariam cerca de R$ 102 mil, incluindo os materiais para armazenamento das imagens. Não estava previsto no orçamento deste ano. Vamos buscar alternativas e até recursos de fora, como do governo federal, por exemplo", afirmou.



Assim que os promotores fizeram o pedido, a Guarda Municipal procurou empresas que já forneciam a tecnologia para forças de segurança de outros estados brasileiros. Após esse contato, o órgão testou seis câmeras nos agentes que fazem o patrulhamento de rua durante 21 dias. Segundo o secretário, os resultados foram, em sua grande maioria, positivos. Mas algumas dificuldades também foram notadas.







"Alguns guardas ficaram um pouco inibidos durante o atendimento de ocorrências, principalmente aquelas em que a abordagem é mais incisiva. Mas isso é natural e pode ser aperfeiçoado em capacitações. Percebemos que as vítimas, quando informadas que estavam sendo filmadas, ficavam receosas na hora de denunciar, o que também pode ser melhorado", explicou Ramos.



