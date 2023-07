Prefeitura de Londrina aplicou R$ 13 milhões em multas contra empreiteiras

O processo de penalidade contra a empresa responsável pela trincheira da avenida Leste-Oeste, na área central de Londrina, em breve deve se juntar a centenas de ações administrativas que foram abertas pela prefeitura nos últimos seis anos para apurar e punir empreiteiras que não seguem o contrato. Entre 2017 e o primeiro semestre deste ano foram 900 processos de penalidade concluídos e com aplicação de multa.





Neste mesmo período foram entregues 163 obras de engenharia. No caso da trincheira, que está sendo construída no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, a empreiteira foi notificada e pode ser multada em cerca de R$ 1 milhão.





“Com a pandemia de Covid-19 tivemos empresas descumprindo cláusulas, o que nos trouxe problemas, mas não significa que foi a maioria. A imensa maioria das obras foi executada a contento e no acervo de obras entregues temos pavimentação, como a duplicação das avenidas Guilherme de Almeida e Faria Lima; construção, como o viaduto da Dez de Dezembro; edificações, como a sede nova da Educação, Assistência Social e Samu; e reforma de dezenas de postos de saúde e escolas”, elencou o secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti.