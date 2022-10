Prefeitura de Londrina licita construção de creche no Jardim Santo André

A Prefeitura de Londrina publicou nesta sexta-feira (07) um edital de licitação para construir uma unidade de Educação Infantil no Jardim Santo André, região norte da cidade. O local selecionado fica na Rua São Cristóvão, cruzamento com as vias São Sebastião e São Benedito, onde serão atendidas crianças de zero a cinco anos.





O projeto prevê dez salas de aula, incluindo berçário, salas com jogos de banheiro, lactário para os bebês, e solário. Também serão construídos refeitório, cozinha, uma sala multiuso, uma ala administrativa e outra pedagógica, mais área de serviços. A área construída dessa nova instalação será de 1.510,23 m², em um terreno de 13.155,15m².

As construtoras podem participar dessa licitação até o dia 3 de novembro, quando serão abertos os envelopes com propostas comerciais na Sala de Licitações da Prefeitura. Para esta obra, o valor máximo aceito será de R$ 6.950.076,06.





Do valor total investido nessa obra, R$ 3.299.635,49 foram obtidos junto ao Ministério da Educação com recursos oriundos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Será selecionada a empresa que fizer a proposta de menor valor e, ao mesmo tempo, cumprir todos os requisitos determinados no Edital de Concorrência Pública n° 19/2022. No trâmite, é feita a análise dos documentos que comprovem regularidade jurídica, trabalhista e fiscal, qualificação técnica para executar uma obra desse porte, entre outros critérios.





O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, explicou que, do dia da abertura dos envelopes até a assinatura do contrato, estima-se um período de 45 a 60 dias. “Como a assinatura do contrato deve ocorrer em dezembro, nosso intuito é iniciar essa obra no começo de 2023 e concluí-la de forma a permitir o início das aulas em 2024, com a unidade em funcionamento”, adiantou.

Após assinatura do contrato, a empresa terá 12 meses para concluir a implantação da unidade, que segue o projeto Pró-Infância Tipo 1 do governo Federal.





A Secretaria Municipal de Educação prevê que essa unidade do Jardim Santo André atenda, aproximadamente, 230 crianças da região na faixa etária de zero a cinco anos. A secretária da pasta, Maria Tereza Paschoal de Moraes, afirmou que a administração municipal tem se dedicado para ampliar o número de vagas de forma a atender a demanda crescente.





“No início desse ano, o prefeito Marcelo Belinati anunciou um investimento de mais de R$ 61 milhões para construção de 12 unidades escolares e duas quadras esportivas. Temos o compromisso de não só ampliar o número de salas de aula, mas de oferecer o que há de melhor para os nossos alunos. É com muita alegria que vemos esse trabalho na prática, e agora avançamos em mais uma etapa, dessa vez no Jardim Santo André, mas as melhorias estão em toda cidade”, detalhou.