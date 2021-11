Prefeitura de Londrina promove Dia D de Combate à Dengue neste sábado

Para fechar a Semana de Atividades de Conscientização sobre a Dengue, a Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), promoverá, neste sábado (27), das 8h às 12h, o chamado Dia D de combate à dengue. A ação segue o instituído pela Portaria no 1.934/2003, do Governo Federal, que prevê a realização do Dia Nacional de Mobilização contra a Dengue, realizado sempre no último sábado de novembro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O coordenador de Endemias da SMS, Nino Ribas, explicou que a atenção aos cuidados contra a dengue deve acontecer durante o ano inteiro. Mas, o Dia D vem para chamar a atenção de toda a população para os cuidados simples e diários que devem ser aplicados cotidianamente.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“O combate à dengue tem que ocorrer todo dia, por isso contamos com o apoio da população. Esse dia é para chamar a atenção dos munícipes para a inserção de todos ao trabalho de eliminar possíveis criadouros e lembrar que a dengue, por mais que nós estejamos vivenciando um momento complexo devido à Covid-19, também é uma realidade”, ressaltou.





Uma grande atração desta edição será no Calçadão, onde haverá agentes de combate às endemias fantasiados de super heróis. Eles vão abordar os cidadãos que passarem pelo local e darão instruções sobre medidas e cuidados preventivos contra o mosquito transmissor das doenças dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Também haverá enfermeiros e enfermeiras aferindo a pressão arterial e medindo a glicemia dos interessados.





De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta quinta-feira (25), Londrina registrou 20.460 notificações relativas à dengue desde o dia 1º de janeiro de 2021 até o momento. Deste total, 12.845 exames tiveram resultado negativo, 7.283 casos foram confirmados e 332 estão em análise. No mesmo período, foram contabilizados oito óbitos pela doença.

Continua depois da publicidade





O Dia D de Combate à Dengue é realizado em parceria com o Inesul (Instituto de Ensino Superior de Londrina) e Sesc (Serviço Social de Comércio). As atividades serão em diversas regiões da cidade, com o trabalho de 63 agentes de combate às endemias. Confira abaixo os locais onde haverá ação.





Região: Norte

Ações: Blitz na Av. Saul Elkind (em dois pontos) e divulgação Muffato

Quantidade de agentes de endemias: 14





Região: Sul

Ações: Divulgação Muffato Cafezal

Quantidade de agentes de endemias: 4





Região: Leste

Ações: Divulgação Muffato Aeroporto e blitz saúde UBS Vila Casoni

Quantidade de agentes de endemias: 10





Região: Oeste

Ações: Panfletagem terminal oeste e blitz UBS Alvorada

Quantidade de agentes de endemias: 4





Região: Noroeste

Ações: Panfletagem bairro e terminal Ouro Verde

Quantidade de agentes de endemias: 5





Região: Central

Ações: Divulgação Muffato Duque e Terminal Central

Quantidade de agentes de endemias: 10





Região: Calçadão

Ações: Ação Heróis Contra Dengue

Quantidade de agentes de endemias: 17