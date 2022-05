Prefeitura de Londrina tenta pela 3ª vez contratar empresa para terminar obras na UBS da Vila Fraternidade

A Prefeitura de Londrina publicou nesta semana a licitação para conclusão da obra da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Fraternidade, na zona leste de Londrina. É a terceira vez que o município tenta contratar uma empresa para finalizar a construção da unidade, que está parada desde o final de 2020, após o poder público romper o contrato com a empreiteira anterior em razão de problemas no andamento dos serviços. Os outros certames deram deserto.



As construtoras interessadas deverão apresentar as propostas até o dia seis de junho, na sala de licitações, no prédio do Executivo. A prefeitura pretende gastar até R$ 1,2 milhão. No edital anterior, lançado em dezembro do ano passado, o valor máximo para retomada dos trabalhos era de R$ 1 milhão.



Recentemente, a FOLHA mostrou que o município questionou várias empresas para saber o motivo da falta de interesse para assumir a obra. Entre as respostas recebidas estiveram o abandono do prédio, aumento dos preços dos materiais e a exigência de documentos que, na visão das empreiteiras, impedem a participação. Segundo o secretário municipal de Obras e Pavimentação, a pasta fez os ajustes necessários e as correções no projeto para que esta licitação seja atrativa.







“Por se tratar de uma obra que tem financiamento do Estado, dificulta burocraticamente o processo de contratação de uma nova licitação. Tem que aprovar o orçamento no governo, às vezes demora um pouco e acabamos tendo que fazer adequações no preço. Hoje temos o problema da inflação e precisamos revisar os preços para que tenhamos concorrência”, argumentou João Verçosa.







