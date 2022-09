Prefeitura divulga resultado prévio da Prova Discursiva do concurso da GM de Londrina

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) divulgou nesta quinta-feira (1º) dois editais referentes ao Concurso Público da Guarda Municipal de Londrina. O primeiro, Edital n° 123/2022, traz o resultado final da convalidação das reservas de vagas para candidatos afro-brasileiros e para Pessoas com Deficiência (PCD). Já o Edital n° 124/2022 apresenta o resultado provisório da prova discursiva.





Os dois documentos estão disponíveis na página da Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (Cops-UEL). E, na sexta-feira (2), ambos serão publicados no Jornal Oficial do Município.

Publicidade

Publicidade





A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, disse que o Concurso Público da Guarda Municipal tramita conforme o esperado. “Agora, os candidatos precisam estar preparados para o Teste de Aptidão Física, que se aproxima, e desejamos sucesso a todos”, comentou.





Aplicada juntamente com a prova objetiva, no dia 7 de agosto, a prova discursiva é de caráter classificatório e eliminatório com nota máxima de 30 pontos. Essa prova foi composta por apenas uma questão, que deveria ser respondida em, no máximo, 25 linhas.

Publicidade

Publicidade





A avaliação do candidato se deu pela elaboração de um relato, situação registrada em Boletim de Ocorrência. Foram corrigidas as provas discursivas dos primeiros 650 candidatos aprovados na prova objetiva.





Com a divulgação do resultado preliminar, inicia o prazo de dois dias úteis para interpor recurso quanto à pontuação obtida. A solicitação deve ser enviada através de formulário específico, disponível no site da Cops. As respostas que foram produzidas pelos candidatos serão digitalizadas e ficarão disponíveis para consulta.





No dia 8 de setembro, após análise dos recursos, será divulgado o resultado final da prova discursiva. E todos os candidatos aprovados nesta avaliação serão convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF), que deve ser realizado entre os dias 18 e 20 de setembro.